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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 198
Ash-Shu'ara
198
26:198
ولو نزلناه على بعض الاعجمين ١٩٨
وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٩٨
وَلَوۡ
ﲦ
نَزَّلۡنَٰهُ
ﲧ
عَلَىٰ
ﲨ
بَعۡضِ
ﲩ
ٱلۡأَعۡجَمِينَ
ﲪ
١٩٨
ﲫ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.