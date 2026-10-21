Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 190
Ash-Shu'ara
190
26:190
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٩٠
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٩٠
إِنَّ
ﱳ
فِي
ﱴ
ذَٰلِكَ
ﱵ
لَأٓيَةٗۖ
ﱶﱷ
وَمَا
ﱸ
كَانَ
ﱹ
أَكۡثَرُهُم
ﱺ
مُّؤۡمِنِينَ
ﱻ
١٩٠
ﱼ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.