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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 181
Ash-Shu'ara
181
26:181
۞ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ١٨١
۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١
۞ أَوۡفُواْ
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ٱلۡكَيۡلَ
ﳔ
وَلَا
ﳕ
تَكُونُواْ
ﳖ
مِنَ
ﳗ
ٱلۡمُخۡسِرِينَ
ﳘ
١٨١
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.