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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 165
Ash-Shu'ara
165
26:165
اتاتون الذكران من العالمين ١٦٥
أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦٥
أَتَأۡتُونَ
ﱤ
ٱلذُّكۡرَانَ
ﱥ
مِنَ
ﱦ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱧ
١٦٥
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.