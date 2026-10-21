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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ash-Shu'ara Aja 155
Ash-Shu'ara
155
26:155
قال هاذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ١٥٥
قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌۭ لَّهَا شِرْبٌۭ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍۢ مَّعْلُومٍۢ ١٥٥
قَالَ
ﲷ
هَٰذِهِۦ
ﲸ
نَاقَةٞ
ﲹ
لَّهَا
ﲺ
شِرۡبٞ
ﲻ
وَلَكُمۡ
ﲼ
شِرۡبُ
ﲽ
يَوۡمٖ
ﲾ
مَّعۡلُومٖ
ﲿ
١٥٥
ﳀ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.