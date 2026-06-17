Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ash-Shu'ara
111
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
ﳦ ﳧ
ﳨ
ﳩ
ﳪ
ﳫ
ﳬ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوۤا۟ أَنُؤۡمِنُ﴾ نُصَدِّق ﴿لَكَ﴾ لِقَوْلِك ﴿وَٱتَّبَعَكَ﴾ وَفِي قِرَاءَة {وَأَتۡبَـٰعُكَ} جَمْع تَابِع مُبْتَدَأ ﴿ٱلۡأَرۡذَلُونَ ١١١﴾ السَّفَلَة كالحاكة والأساكفة