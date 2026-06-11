Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ash-Shams
11
91:11
كذبت ثمود بطغواها ١١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ١١
كَذَّبَتۡ
ثَمُودُ
بِطَغۡوَىٰهَآ
١١
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١)
] قهومی (ثهمود) كه خوای گهوره صاڵح پێغهمبهری -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ ناردن ئهوان توغیان و سهركهشیان كردو پێغهمبهرهكهیان بهدرۆ زانی و سنووریان بهزاند له تاوان و سهرپێچیدا.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran