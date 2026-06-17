Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
4
37:4
ان الاهكم لواحد ٤
إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤
ﱊ
ﱋ
ﱌ
ﱍ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤)
] ئهمه وهڵامی سوێند خواردنهكهیه: بهدڵنیایى پهروهردگارو پهرستراو و خوای ئێوه تهنها پهرستراوێكه كه زاتی پیرۆزی (الله)یهو پهرستراوی حهقهو تاك و تهنهاو بێ شهریكه.