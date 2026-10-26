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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 177
As-Saffat
177
37:177
فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ١٧٧
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٧
فَإِذَا
ﲹ
نَزَلَ
ﲺ
بِسَاحَتِهِمۡ
ﲻ
فَسَآءَ
ﲼ
صَبَاحُ
ﲽ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲾ
١٧٧
ﲿ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.