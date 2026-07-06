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As-Saffat
169
37:169
لكنا عباد الله المخلصين ١٦٩
لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٩
لَكُنَّا
عِبَادَ
ٱللَّهِ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
١٦٩
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Rebar Kurdish Tafsir
[
لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩)
] ئهوه ئێمهش ئهبووینه بهندهی دڵسۆزی خوای گهورهو به دڵسۆزی عیبادهتی خوای گهورهمان ئهكردو كوفرمان نهئهكرد.