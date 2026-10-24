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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 152
As-Saffat
152
37:152
ولد الله وانهم لكاذبون ١٥٢
وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ١٥٢
وَلَدَ
ﳈ
ٱللَّهُ
ﳉ
وَإِنَّهُمۡ
ﳊ
لَكَٰذِبُونَ
ﳋ
١٥٢
ﳌ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.