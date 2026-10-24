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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 146
As-Saffat
146
37:146
وانبتنا عليه شجرة من يقطين ١٤٦
وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةًۭ مِّن يَقْطِينٍۢ ١٤٦
وَأَنۢبَتۡنَا
ﲣ
عَلَيۡهِ
ﲤ
شَجَرَةٗ
ﲥ
مِّن
ﲦ
يَقۡطِينٖ
ﲧ
١٤٦
ﲨ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.