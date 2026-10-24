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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 142
As-Saffat
142
37:142
فالتقمه الحوت وهو مليم ١٤٢
فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌۭ ١٤٢
فَٱلۡتَقَمَهُ
ﲋ
ٱلۡحُوتُ
ﲌ
وَهُوَ
ﲍ
مُلِيمٞ
ﲎ
١٤٢
ﲏ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.