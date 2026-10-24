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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 135
As-Saffat
135
37:135
الا عجوزا في الغابرين ١٣٥
إِلَّا عَجُوزًۭا فِى ٱلْغَـٰبِرِينَ ١٣٥
إِلَّا
ﱨ
عَجُوزٗا
ﱩ
فِي
ﱪ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﱫ
١٣٥
ﱬ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.