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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 130
As-Saffat
130
37:130
سلام على ال ياسين ١٣٠
سَلَـٰمٌ عَلَىٰٓ إِلْ يَاسِينَ ١٣٠
سَلَٰمٌ
ﱏ
عَلَىٰٓ
ﱐ
إِلۡ يَاسِينَ
ﱑ ﱒ
١٣٠
ﱓ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.