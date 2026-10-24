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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 124
As-Saffat
124
37:124
اذ قال لقومه الا تتقون ١٢٤
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٤
إِذۡ
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قَالَ
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لِقَوۡمِهِۦٓ
ﲵ
أَلَا
ﲶ
تَتَّقُونَ
ﲷ
١٢٤
ﲸ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.