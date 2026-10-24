Мы приумножили их знания, праведные деяния и потомство. Благодаря этому Ибрахим стал отцом трех великих народов: арабов, израильтян и римлян. Арабы являются потомками пророка Исмаила, израильтяне - Йакуба, а римляне - Исхака. Среди них есть праведники и грешники, справедливые люди и несправедливые тираны, правоверные и неверующие многобожники. Очевидно, Всевышний Аллах сообщил об этом для того, чтобы люди не заблуждались относительно потомков Ибрахима. Когда Аллах благословляет человека, то это благословение распространяется и на его потомков, однако это не означает, что все потомки Ибрахима обязательно должны быть праведными и добродетельными. Именно поэтому Всевышний Аллах подчеркнул, что в роду Ибрахима есть и добропорядочные мужи, и грешники. Аллаху же об этом известно лучше всего.