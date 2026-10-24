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Tafsir Fathul Majid Tefsir: As-Saffat Aja 111
As-Saffat
111
37:111
انه من عبادنا المومنين ١١١
إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١
إِنَّهُۥ
ﱪ
مِنۡ
ﱫ
عِبَادِنَا
ﱬ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱭ
١١١
ﱮ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.