المساعدة والتعليقات

يرجى مراجعة الأسئلة الشائعة لمعرفة ما إذا كان قد تمت الإجابة على سؤالك بالفعل. إذا لزم الأمر، يمكنك الاتصال بنا وسنبذل قصارى جهدنا للرد عليك في أقرب وقت ممكن، ولكن نود إعلامك أننا فريق صغير، لذا يرجى أن تكون لطيفًا.

هل يمكنني تنزيل موقع Quran.com على جهاز الكمبيوتر الخاص بي؟

للأسف لا. نحن لا نوفر إمكانية تنزيل موقعنا أو القرآن على جهاز الكمبيوتر الخاص بك حتى الآن. ولكن يمكنك تنزيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا للقراءة عند عدم الاتصال بالانترنت.

هل يمكنني تصفح الموقع بلغات أخرى؟

لتغيير لغة الموقع، توجد قائمة تظهر في الزاوية اليمنى العليا في كل صفحة (الزاوية اليسرى العليا للغات التي تكتب من اليمين إلى اليسار). استخدم هذه القائمة لاختيار لغتك المفضلة.

لقد وجدت خطأ في الترجمة، أين يمكنني إبلاغكم؟

يرجى الإبلاغ عن هذا الخطأ هنا وسنصلح هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن إن شاء الله.

الموقع لا يعمل، كيف أخبركم؟

هذا ليس جيدًا! إذا كان الموقع لا يعمل على الإطلاق أو ربما ترى شاشة بيضاء بها نص: "عذرًا، حدث خطأ ما"، فنحن نقدر إذا كان بإمكانك الإبلاغ عنه هنا.

أنا مطور. كيف يمكنني المساهمة؟

الرجاء مراجعة صفحة المطورين لمزيد من المعلومات.

أسئلة إسلامية / فقهية / فتاوى

Quran.com هو أداة للقراءة والاستماع والدراسة عبر الإنترنت. يتكون فريق عمل Quran.com من مهندسي برمجيات ومصممين ومديري منتجات. للأسف، هذه حدود مهاراتنا، لا يوجد ضمن مجموعتنا علماء أو أئمة أو شيوخ كجزء من الفريق للمساعدة في الأسئلة الإسلامية أو الفقهية أو الفتوى. نحاول الامتناع عن الإجابة على أي من هذه الأسئلة وننصح بالتحدث إلى إمامك المحلي في مسجد أو إلى أحد الشيوخ.

هل التفسير متاح؟

نعم، لدينا بعض التفاسير. اضغط على الأيقونة الموجودة بجانب كل آية، ثم اضغط على التفسير. سيعرض لك التطبيق قائمة بالتفاسير المتاحة. اضغط على التفسير الذي تريد قراءته.

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