Tarteel.ai

ترتيل هو أول تطبيق قرآني يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع تلاوتك وإبراز الأخطاء. رفيق قرآني يقوده الصوت في راحة يديك، يعمل ترتيل بشكل حدسي لمساعدتك على قراءة القرآن وتلاوته وحفظه وفهمه بثقة!



تفخر ترتيل بكونها مطوراً أساسياً لموقع Quran.com بالإضافة إلى كونها عضواً في مجلس إدارته.