﴿أَوَلَمۡ یَسِیرُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ فَیَنظُرُوا۟ كَیۡفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ﴾ مِنْ الْأُمَم وَهِيَ إهْلَاكهمْ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلهمْ ﴿كَانُوۤا۟ أَشَدَّ مِنۡهُمۡ قُوَّةࣰ﴾ كَعَادٍ وَثَمُود ﴿وَأَثَارُوا۟ ٱلۡأَرۡضَ﴾ حَرَثُوهَا وَقَلَّبُوهَا لِلزَّرْعِ وَالْغَرْس ﴿وَعَمَرُوهَاۤ أَكۡثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ أَيْ كُفَّار مَكَّة ﴿وَجَاۤءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَیِّنَـٰتِۖ﴾ بِالْحُجَجِ الظَّاهِرَات ﴿فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِیَظۡلِمَهُمۡ﴾ بِإِهْلَاكِهِمْ بِغَيْرِ جُرْم ﴿وَلَـٰكِن كَانُوۤا۟ أَنفُسَهُمۡ یَظۡلِمُونَ ٩﴾ بِتَكْذِيبِهِمْ رُسُلهمْ