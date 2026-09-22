Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Rum Aja 8
Ar-Rum
8
30:8
اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ٨
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًۭا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَـٰفِرُونَ ٨
أَوَلَمۡ
ﱙ
يَتَفَكَّرُواْ
ﱚ
فِيٓ
ﱛ
أَنفُسِهِمۗ
ﱜﱝ
مَّا
ﱞ
خَلَقَ
ﱟ
ٱللَّهُ
ﱠ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱡ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱢ
وَمَا
ﱣ
بَيۡنَهُمَآ
ﱤ
إِلَّا
ﱥ
بِٱلۡحَقِّ
ﱦ
وَأَجَلٖ
ﱧ
مُّسَمّٗىۗ
ﱨﱩ
وَإِنَّ
ﱪ
كَثِيرٗا
ﱫ
مِّنَ
ﱬ
ٱلنَّاسِ
ﱭ
بِلِقَآيِٕ
ﱮ
رَبِّهِمۡ
ﱯ
لَكَٰفِرُونَ
ﱰ
٨
ﱱ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.