Они знают о своей жизни только явное, потому что задумываются только над происходящими вокруг событиями и полагают, что следствием материальных причин могут быть только материальные события. Они не верят в существование вещей, которые они не могут увидеть собственными глазами. Тем самым они размышляют над причинами, но не задумываются над тем, что именно заставляет эти причины влиять на окружающий мир. Они также не задумываются над Последней жизнью, потому что их помыслы и желания целиком связаны с земной жизнью и преходящими мирскими благами. Они день и ночь трудятся только ради удовлетворения своих страстей, и это отвлекает их от Последней жизни. Они не мечтают о Райских садах и не страшатся адского наказания. Они также не страшатся встречи с Всевышним Аллахом и не боятся предстать перед Господом. Воистину, подобные качества являются предвестниками несчастья и свидетельством беспечного отношения к Последней жизни. Однако, к великому удивлению, очень многие из этих людей прекрасно разбираются в мирских делах и добиваются результатов, которые изумляют человеческие сердца и поражают умы. Они обнаружили атом, открыли электричество и научились строить средства передвижения по суше, воде и воздуху. На их счету множество достижений и выдающихся открытий, которые заставляют их обольщаться собственными познаниями. И поэтому они считают, что все остальные люди не способны добиться того, чего они добились с помощью Всевышнего Аллаха. Они пренебрежительно смотрят на других, тогда как сами являются невежественными людьми, которые не разбираются в вопросах религии, пренебрегают Последней жизнью и совершенно не ведают о последствиях людских деяний. Проницательные и благоразумные люди видят, как они блуждают во мраке лжи, невежества и заблуждения. Они забыли об Аллахе, и Он заставил их забыть о самих себе. Они суть бесчинствующие грешники. Аллах одарил их великими благами и способностями, благодаря которым они сделали удивительные открытия в области мирских наук, но наряду с этим они лишены способности познать самую главную науку. Если бы они задумались над этим, то им стало бы ясно, что решение всегда остается за Всевышним Господом, который управляет своими рабами, как пожелает: одних наставляет на прямой путь, а других оставляет без Своей поддержки. Их сердца непременно переполнились бы страхом перед Всемогущим Аллахом, и они обратились бы к Нему с мольбой одарить их светом разума и веры, дабы каждый из них смог преодолеть тернистый путь и снискать милость своего Господа. Если бы мирские познания этих людей были сопряжены с истинной верой и опирались бы на праведные убеждения, то они непременно стали бы залогом великого прогресса и прекрасного бытия. Однако в большинстве случаев эти познания опираются на безбожие и приводят к падению нравов и погибели.