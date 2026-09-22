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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Rum Aja 5
Ar-Rum
5
30:5
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ٥
بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥
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ٱللَّهِۚ
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يَنصُرُ
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مَن
ﲼ
يَشَآءُۖ
ﲽﲾ
وَهُوَ
ﲿ
ٱلۡعَزِيزُ
ﳀ
ٱلرَّحِيمُ
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٥
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.