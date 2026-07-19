Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ar-Rum
40
30:40
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركايكم من يفعل من ذالكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ٤٠
ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍۢ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٠
ٱللَّهُ
ٱلَّذِي
خَلَقَكُمۡ
ثُمَّ
رَزَقَكُمۡ
ثُمَّ
يُمِيتُكُمۡ
ثُمَّ
يُحۡيِيكُمۡۖ
هَلۡ
مِن
شُرَكَآئِكُم
مَّن
يَفۡعَلُ
مِن
ذَٰلِكُم
مِّن
شَيۡءٖۚ
سُبۡحَٰنَهُۥ
وَتَعَٰلَىٰ
عَمَّا
يُشۡرِكُونَ
٤٠
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
Pasqyrim
Reflektimet nuk përfaqësojnë opinionin e Quran.com, janë perspektiva personale (të rishikuara për cilësi) dhe nuk duhet të nxirren jashtë kontekstit.
slave of Allah
Ndiq
2 vjet më parë
·
Referencimi
Ajeti 30:40
Allah summarized your life in one ayah.
It is Allah Who created you, then gives you provisions, then will cause you to die, and then will bring you back to life.
1. He created you
2. He will feed you
3. He will take your soul
4. He will resurrect you
If everything is from Him and all matters return to Him, it's time to memorize this ayah and make this verse your mindset for the rest of your entire life:
Say, 'Surely my prayer, my sacrifice, m...
Shiko me shume
6
0
Eksploro Komunitetin e Reflektimit
Ajeti i mëparshëm
Ajeti tjetër