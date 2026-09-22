Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Rum Aja 11
Ar-Rum
11
30:11
الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون ١١
ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١
ٱللَّهُ
ﲣ
يَبۡدَؤُاْ
ﲤ
ٱلۡخَلۡقَ
ﲥ
ثُمَّ
ﲦ
يُعِيدُهُۥ
ﲧ
ثُمَّ
ﲨ
إِلَيۡهِ
ﲩ
تُرۡجَعُونَ
ﲪ
١١
ﲫ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.