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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Aja 9
Ar-Ra'd
9
13:9
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٩
عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ٩
عَٰلِمُ
ﱻ
ٱلۡغَيۡبِ
ﱼ
وَٱلشَّهَٰدَةِ
ﱽ
ٱلۡكَبِيرُ
ﱾ
ٱلۡمُتَعَالِ
ﱿ
٩
ﲀ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.