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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Aja 7
Ar-Ra'd
7
13:7
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد ٧
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌۭ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧
وَيَقُولُ
ﱘ
ٱلَّذِينَ
ﱙ
كَفَرُواْ
ﱚ
لَوۡلَآ
ﱛ
أُنزِلَ
ﱜ
عَلَيۡهِ
ﱝ
ءَايَةٞ
ﱞ
مِّن
ﱟ
رَّبِّهِۦٓۗ
ﱠﱡ
إِنَّمَآ
ﱢ
أَنتَ
ﱣ
مُنذِرٞۖ
ﱤﱥ
وَلِكُلِّ
ﱦ
قَوۡمٍ
ﱧ
هَادٍ
ﱨ
٧
ﱩ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.