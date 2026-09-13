﴿وَفِی ٱلۡأَرۡضِ قِطَعࣱ﴾ بِقَاع مُخْتَلِفَة ﴿مُّتَجَـٰوِرَ ٰتࣱ﴾ مُتَلَاصِقَات فَمِنْهَا طَيِّب وَسَبْخ وَقَلِيل الرِّيع وَكَثِيره وَهُوَ مِنْ دَلَائِل قُدْرَته تَعَالَى ﴿وَجَنَّـٰتࣱ﴾ بَسَاتِين ﴿مِّنۡ أَعۡنَـٰبࣲ وَزَرۡعࣱ﴾ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى {وَجَنَّـٰتࣱ} وَالْجَرّ عَلَى {أَعۡنَـٰبࣲ} وَكَذَا قَوْله ﴿وَنَخِیلࣱ صِنۡوَانࣱ﴾ جَمْع صِنْو وَهِيَ النَّخَلَات يَجْمَعهَا أَصْل وَاحِد وَتَتَشَعَّب فروعها ﴿وَغَیۡرُ صِنۡوَانࣲ﴾ منفردة ﴿تُسۡقَىٰ﴾ بِالتَّاءِ أَيْ الْجَنَّات وَمَا فِيهَا وَالْيَاء أَيْ الْمَذْكُور ﴿بِمَاۤءࣲ وَ ٰحِدࣲ وَنُفَضِّلُ﴾ بِالنُّونِ وَالْيَاء ﴿بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضࣲ فِی ٱلۡأُكُلِۚ﴾ بِضَمِّ الْكَاف وَسُكُونهَا فَمِنْ حُلْو وَحَامِض وَهُوَ مِنْ دَلَائِل قُدْرَته تَعَالَى ﴿إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ﴾ الْمَذْكُور ﴿لَـَٔایَـٰتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَعۡقِلُونَ ٤﴾ يتدبرون