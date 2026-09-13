Identifikohu
Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Aja 31
Ar-Ra'd
31
13:31
ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ٣١
وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًۭا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَا۟يْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًۭا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا۟ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًۭا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ وَعْدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣١
وَلَوۡ
ﱨ
أَنَّ
ﱩ
قُرۡءَانٗا
ﱪ
سُيِّرَتۡ
ﱫ
بِهِ
ﱬ
ٱلۡجِبَالُ
ﱭ
أَوۡ
ﱮ
قُطِّعَتۡ
ﱯ
بِهِ
ﱰ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱱ
أَوۡ
ﱲ
كُلِّمَ
ﱳ
بِهِ
ﱴ
ٱلۡمَوۡتَىٰۗ
ﱵﱶ
بَل
ﱷ
لِّلَّهِ
ﱸ
ٱلۡأَمۡرُ
ﱹ
جَمِيعًاۗ
ﱺﱻ
أَفَلَمۡ
ﱼ
يَاْيۡـَٔسِ
ﱽ
ٱلَّذِينَ
ﱾ
ءَامَنُوٓاْ
ﱿ
أَن
ﲀ
لَّوۡ
ﲁ
يَشَآءُ
ﲂ
ٱللَّهُ
ﲃ
لَهَدَى
ﲄ
ٱلنَّاسَ
ﲅ
جَمِيعٗاۗ
ﲆﲇ
وَلَا
ﲈ
يَزَالُ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
كَفَرُواْ
ﲋ
تُصِيبُهُم
ﲌ
بِمَا
ﲍ
صَنَعُواْ
ﲎ
قَارِعَةٌ
ﲏ
أَوۡ
ﲐ
تَحُلُّ
ﲑ
قَرِيبٗا
ﲒ
مِّن
ﲓ
دَارِهِمۡ
ﲔ
حَتَّىٰ
ﲕ
يَأۡتِيَ
ﲖ
وَعۡدُ
ﲗ
ٱللَّهِۚ
ﲘﲙ
إِنَّ
ﲚ
ٱللَّهَ
ﲛ
لَا
ﲜ
يُخۡلِفُ
ﲝ
ٱلۡمِيعَادَ
ﲞ
٣١
ﲟ
Tefsiret
Shtresat
Mësimet
Reflektime
Përgjigjet
Kiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.