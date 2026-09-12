Аллах сотворил необъятные земные просторы, наделил их несметными благами и поместил в недрах земли много того, что приносит людям огромную пользу. Он воздвиг на земле могучие горы, которые не позволяют планете колебаться вместе с творениями. А если бы не горные твердыни, то земная кора колебалась бы под воздействием бурных потоков воды. Воистину, суша обладает устойчивостью только благодаря горам, которые Аллах вбил в землю, подобно колышкам. А наряду с этим Аллах сотворил на земле реки, благодаря которым люди утоляют жажду, поят домашнюю скотину и поливают посевы. Вода необходима для роста деревьев, созревания злаков и фруктов. Все это приносит людям огромную пользу, в которой так нуждаются рабы. Аллах также сотворил ночь, которая покрывает своим мраком небосклон и позволяет живым тварям вернуться в свои жилища, чтобы отдохнуть после трудного дня. А когда они вдоволь высыпаются, день заменяет ночь, и тогда Божьи твари отправляются по своим делам и принимаются за дневной труд. Всевышний сказал: «По Своей милости Он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали Его милость, - быть может, вы будете благодарны» (28:73). Эти многочисленные знамения, свидетельствующие о Божьем замысле, предназначены для людей, которые размышляют над тем, что их окружает. Такие люди понимают, что творцом и устроителем этой Вселенной является Аллах - Единственный Господь Бог, помимо Которого нет иного божества. Они также понимают, что Всеблагой и Всевышний Аллах ведает явное и сокровенное, является Милостивым и Милосердным Властелином, обладает властью над всем сущим, совершает только мудрые поступки и заслуживает похвалы за все, что Он творит и повелевает.