Всевышний поведал об отличительных качествах правоверных. При упоминании имени Аллаха они избавляются от беспокойства и волнения и испытывают огромную радость и удовлетворение. Воистину, человеческим сердцам не подобает находить утешение в других вещах, потому что на свете нет ничего более приятного и упоительного, чем любовь к Создателю и познание Его. И чем сильнее человек возлюбил и лучше познал Аллаха, тем лучше он может поминать Его. Это толкование справедливо, если под поминанием Аллаха подразумевается возвеличивание, прославление или другие формы поминания Аллаха рабами. Согласно другому толкованию, под поминанием Аллаха подразумевается Священный Коран, который является напоминанием для правоверных. Из этого толкования следует, что сердца находят утешение, когда знакомятся со смыслом коранических аятов и мудрыми кораническими предписаниями, потому что откровение свидетельствует о непреложной истине, подтверждаемой убедительными доводами и доказательствами. Все это вселяет в человеческие сердца спокойствие и уверенность, которые невозможны без ясного знания и твердой убежденности. Это знание можно найти в писании Аллаха, которому присущи самые совершенные и безупречные качества. Что же касается всех остальных писаний, которые не основываются на коранических знаниях, то они не способны принести человеку утешение. Более того, они порождают беспокойство и тревогу, потому что их доводы и предписания противоречивы. Вот почему Всевышний сказал: «Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий» (4:82). И всякому, кто изучает Коран и размышляет над смыслом его аятов, а также задумывается над прочими науками, прекрасно известно, что между ними существует огромная разница.