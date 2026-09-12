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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Aja 15
Ar-Ra'd
15
13:15
ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال ۩ ١٥
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًۭا وَكَرْهًۭا وَظِلَـٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ ۩ ١٥
وَلِلَّهِۤ
ﱟﱠ
يَسۡجُدُۤ
ﱡﱢ
مَن
ﱣ
فِي
ﱤ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱥ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱦ
طَوۡعٗا
ﱧ
وَكَرۡهٗا
ﱨ
وَظِلَٰلُهُم
ﱩ
بِٱلۡغُدُوِّ
ﱪ
وَٱلۡأٓصَالِ۩
ﱫﱬ
١٥
ﱭ
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Tafsir Fathul Majid
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