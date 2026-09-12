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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ar-Ra'd Aja 12
Ar-Ra'd
12
13:12
هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشي السحاب الثقال ١٢
هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًۭا وَطَمَعًۭا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١٢
هُوَ
ﲷ
ٱلَّذِي
ﲸ
يُرِيكُمُ
ﲹ
ٱلۡبَرۡقَ
ﲺ
خَوۡفٗا
ﲻ
وَطَمَعٗا
ﲼ
وَيُنشِئُ
ﲽ
ٱلسَّحَابَ
ﲾ
ٱلثِّقَالَ
ﲿ
١٢
ﳀ
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.