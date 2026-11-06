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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 97
An-Nisa
97
4:97
ان الذين توفاهم الملايكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولايك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ٩٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةًۭ فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٩٧
إِنَّ
ﱰ
ٱلَّذِينَ
ﱱ
تَوَفَّىٰهُمُ
ﱲ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱳ
ظَالِمِيٓ
ﱴ
أَنفُسِهِمۡ
ﱵ
قَالُواْ
ﱶ
فِيمَ
ﱷ
كُنتُمۡۖ
ﱸﱹ
قَالُواْ
ﱺ
كُنَّا
ﱻ
مُسۡتَضۡعَفِينَ
ﱼ
فِي
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﱾﱿ
قَالُوٓاْ
ﲀ
أَلَمۡ
ﲁ
تَكُنۡ
ﲂ
أَرۡضُ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَٰسِعَةٗ
ﲅ
فَتُهَاجِرُواْ
ﲆ
فِيهَاۚ
ﲇﲈ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲉ
مَأۡوَىٰهُمۡ
ﲊ
جَهَنَّمُۖ
ﲋﲌ
وَسَآءَتۡ
ﲍ
مَصِيرًا
ﲎ
٩٧
ﲏ
Engjëjt që ua morën shpirtine atyre që ishin mizorë të vetëvetës ju thanë: “Në çka ushit ju? - Ata thanë: “Ne ishim të paftë në atë tokë!” (engjujt ju thanë: “A nuk ishtë e gjërë toka e All-llahut e të migroni në të?” (e të praktikonit lirisht fenë e Zotit). Vendi ityre është Xhehennemi dhesa vend i keq është ai!
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