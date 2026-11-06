{دڵنیابوون پێش كوشتن لە كاتی غەزادا} [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ] ئهی باوهڕداران ئهگهر ئێوه دهرچوون بۆ جیهاد كردن لهپێناو خوای گهورهدا ئهوه ئێوه تهئكیدو دڵنیایی بكهن لهو كهسانهی كه ئهیانكوژن بزانن ئایا باوهڕدارن یان نا [ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ] ئهگهر هاتوو كهسێك (السَّلَامَ) واته: ووشهی ئیسلام و شههادهو (لا إله إلا الله) ی وت ئیتر ئێوه پێی مهڵێن تۆ موسڵمان نیت مادام شایهتمانی هێنا ئهوه به موسڵمان حیسابه، یاخود ههر كهسێك كه سهلامی لێتان كرد ئهوه نیشانهی ئهوهیه كه ئهو كهسه باوهڕداره (ابن عباس) ئهفهرمووێ: پیاوێك له (بهنی سولهیم) به تهنیشت ههندێ له صهحابهی پێغهمبهر- صلى الله عليه وسلم - ڕهت بوو ئهم شوانی مهڕ بوو سهلامی لێیان كرد ئهوانیش وتیان: ئهوه بۆیه سهلامی كرد بۆ ئهوهی كه خۆی بپارێزێ كوشتیان وه غهنیمهكهیان هێنا بۆ لای پێغهمبهرو- صلى الله عليه وسلم - ئهم ئایهته دابهزی و خوای گهوره نههی كرد ههر كهسێك سهلامی كرد ئێوه مهڵێن: تۆ باوهڕدار نیت ئهوهی سهلامی كرد دیاره موسڵمانه بۆیه سهلام دهكات [ تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ] ئایا ئێوه مهبهستتان ئهوهیه كه دونیا بهدهست بێنن بۆ ئهوهی غهنیمهكهی بهرن [ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ] غهنیمهت و پاداشتی زۆر گهوره لای خوای گهورهیه [ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ ] ئێوهش پێشتر خۆتان كافر بوون وه دوای ئهوهی كه موسڵمان بوون خوێنتان پارێزرا [ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ] وه خوای گهوره نیعمهتی خۆی ڕژاند بهسهرتانداو هیدایهتی دان [ فَتَبَيَّنُوا ] دیسان خوای گهوره جهخت دهكاتهوه كه دڵنیایى بكهن له كاتی غهزاو جهنگدا پێش ئهوهی كهسێك بكوژن بزانن موسڵمانه یان نا [ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤) ] به دڵنیایى خوای گهوره زۆر زانایه، وه زانیاریهكی ووردهكاری ههیه به كردهوهكانی ئێوه.