Невозможно, чтобы один верующий преднамеренно убил другого. Упоминание об этом подчеркивает категоричность этого запрета и означает, что убийство верующего абсолютно несовместимо с правой верой. Поступить так может лишь неверующий или ослушник, вера которого переживает полный упадок, который находится на грани еще большего грехопадения. Истинная вера никогда не позволит человеку убить своего брата по вере. Узы такого братства обязывают человека любить и дружить с другими верующими и не причинять им никаких страданий. А какое страдание может быть хуже убийства? Все сказанное нами подтверждается хадисом, в котором говорится: «Не становитесь после меня неверующими, рубя головы друг другу». Это значит, что убийство относится к проявлениям неверия в поступках и является одним из самых тяжких преступлений после приобщения сотоварищей к Аллаху. Высказывание о том, что верующим не подобает убивать друг друга, обладает широким смыслом, распространяется на любые случаи и означает, что верующий не должен убивать своего брата ни при каких обстоятельствах. Поэтому Аллах сделал исключение для тех случаев, когда убийство произошло по ошибке. И если человек совершил убийство непреднамеренно, то он не совершил греха и не преступил запреты Аллаха. Однако его поступок остается отвратительным и ужасным, поскольку сам факт его вызывает отвращение, даже если человек совершил его случайно. Поэтому Аллах приказал в таких случаях совершать искупительные действия и выплачивать выкуп. Кто бы ни убил верующего по ошибке, будь то мужчина или женщина, свободный или раб, ребенок или взрослый, здравомыслящий или безумец, мусульманин или неверующий, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп. Это толкование подтверждается общим смыслом аята и объясняет, почему Аллах использовал здесь слово ман ‘кто’. Принимая во внимание контекст отрывка, этот аят следовало продолжить следующим образом: «Если он убьет верующего по ошибке, то должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп». Однако такое продолжение не охватывало бы все, что охватывают эти слова Аллаха. Следует отметить, что это предписание остается в силе, независимо от того, является убитый верующим мужчиной или женщиной, ребенком или взрослым. Об этом свидетельствует использование имени существительного в неопределенной форме в контексте условного предложения. Во всех упомянутых случаях убийца должен совершить искупительное действие и на свои деньги освободить одного верующего раба. Этот раб может быть ребенком или взрослым, мужчиной или женщиной, здоровым или покалеченным. Этого мнения придерживались некоторые богословы. Однако здравый смысл подсказывает, что нельзя освобождать покалеченного раба в качестве искупительного действия, поскольку смысл этого предписания заключается в том, чтобы свободу получил раб, который приносит пользу своему господину и может воспользоваться своей свободой. Если же человеку целесообразнее оставаться рабом и если освобождение из рабства может навредить ему, то его освобождение не засчитывается за искупительное действие. К такому мнению можно прийти, проанализировав слово тахрир ‘освобождение’. Оно используется тогда, когда человек, приносящий пользу другому, освобождается и получает возможность приносить пользу себе самому. Если же он не приносит пользу другому, то его невозможно освободить в этом смысле. Если призадуматься над этим, как следует, то сделанный нами вывод будет очевиден. Что же касается выкупа, то он возлагается на родственников убитого по мужской линии, если убийство было случайным или если его преднамеренность является сомнительной. Выкуп за кровь вручается семье убитого для того, чтобы они могли утешиться. Под семьей убитого здесь подразумеваются наследники, которые наследуют его имущество. Выкуп включается в общее имущество, которое осталось после убитого, и его распределение подробно описывается в книгах по мусульманскому праву. Если наследники убитого пожертвуют выкупом и простят убийцу, то с его родственников снимается обязанность выплачивать выкуп. Всевышний назвал такой поступок пожертвованием и тем самым призывал людей прощать родственникам убийцы выкуп, поскольку от мусульман требуется делать пожертвования в любое время. Если убитый верующий принадлежал к неверующему народу, который враждует с правоверными, то убийца должен только освободить одного верующего раба и не обязан выплачивать выкуп его наследникам, поскольку их кровь и имущество не считаются неприкосновенными для мусульман. Но если убитый верующий принадлежал к народу, который заключил с мусульманами мирный договор, то родственники убийцы обязаны заплатить выкуп, а он сам - освободить верующего раба. Это объясняется тем, что мирный договор делает жизнь и имущество людей неприкосновенными. Если убийца не имеет возможности освободить раба и лишен необходимых для этого средств, если он нуждается и не имеет имущества, которое превышало бы его основные потребности и которого хватило бы на освобождение одного раба, то он обязан поститься в течение двух месяцев непрерывно, то есть не прерывая пост без уважительной причины. Если он будет вынужден прервать пост по уважительной причине, например, по болезни или в связи с менструацией, то это не считается нарушением непрерывного поста. Но если он прервет пост без уважительной причины, то обязан начать его заново. Обязательные искупительные действия, которые приказано совершать убийцам, являются милостью Аллаха по отношению к рабам. Они помогают убийце восполнить упущения, которые он может сделать, которые очень часто делают люди, совершившие непреднамеренное убийство. Аллах обладает совершенными знаниями и безупречной мудростью. Ничто не может быть сокрыто от Него на земле или на небесах, будь то крупинка или нечто меньшее, или нечто большее. Никогда и нигде нельзя укрыться от Него. Его творения и законы не лишены божественной мудрости. Напротив, Его поступки и повеления - в высшей степени мудрые и продуманные. Руководствуясь Своими знаниями и мудростью, Аллах приказал убийце совершать искупительные действия, которые соответствуют тяжести его поступка. Совершая убийство, человек лишает жизни того, чья жизнь неприкосновенна. Он отправляет человека из бытия в небытие, и поэтому ему надлежит освободить раба, избавив его от рабства перед людьми и одарив его полной свободой. Если же он не в состоянии сделать это, то должен поститься в течение двух месяцев подряд, дабы освободить свою душу от рабства перед страстями и материальными удовольствиями, мешающими человеку обрести вечное счастье, и приблизиться к Всевышнему Аллаху благодаря поклонению Ему. Аллах приказал непрерывно поститься в течение долгого срока, сделал это искупительное действие обременительным и не позволил замещать его кормлением бедняков, поскольку последнее не соответствует роду совершенного поступка. Это отличает искупительные действия при убийстве от таковых при языческом обряде отвержения жен, когда мужчина приравнивает свою жену к матери, сестре или другой женщине, на которой он не имеет права жениться. Об этом обряде мы поговорим позднее, если на то будет воля Всевышнего. По Своей мудрости Аллах приказал выплачивать выкуп за кровь даже тогда, когда убийство было непреднамеренным, дабы это удержало людей от убийств и побудило их остерегаться этого. По Своей мудрости Аллах обязал выплачивать выкуп за непреднамеренное убийство родственников убийцы по мужской линии, причем богословы единодушны по этому поводу. Совершив непреднамеренное убийство, человек не совершил греха, и предписание выплачивать большой выкуп самостоятельно было бы слишком обременительным. Поэтому совершенно справедливо, что эта обязанность ложится помимо него на тех, кто вместе с ним стремится приобрести добро и уберечься от зла. Очевидно, это является одной из причин, по которым родственникам убийцы запрещается отказывать ему в помощи. Однако их обязанности облегчаются тем, что ответственность распределяется между ними с учетом их возможностей и благосостояния, а также тем, что им позволяется выплатить выкуп в течение трех лет. Следует отметить, что Аллах приказал близким убийцы выплачивать выкуп для того, чтобы уменьшить горе родственников убитого, и это также является следствием Его мудрости и знания.