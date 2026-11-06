Аллах запретил мусульманам сражаться с тремя группами лицемеров, причем с первыми двумя из них сражаться запрещено при любых обстоятельствах. К первой из них относятся лицемеры, которые присоединились к народу, с которым мусульмане заключили мирный договор. Присоединившись к нему, они обезопасили свою жизнь и свое имущество. Ко второй группе относятся лицемеры, которые пришли к мусульманам с грудью, стесненной от нежелания сражаться против них и против своего народа. Их душевное состояние не позволяет им сражаться против мусульман и против своих соплеменников, и поэтому они предпочли воздержаться от сражения с обеими сторонами. Мусульманам было приказано оставить их в покое, и причина этого в том, что если бы Аллах пожелал, то позволил бы им одержать верх над правоверными, и тогда они непременно сразились бы против них. Перед лицемерами открыты три дороги. Они могут встать на сторону правоверных и сражаться против их врагов. Однако такое поведение в их случае невозможно, и поэтому им остается либо сражаться против вас на стороне своего народа, либо воздержаться от сражения с обеими сторонами. Из этих двух вариантов последний является наиболее благоприятным для мусульман, и поэтому им следует довольствоваться благополучным развитием событий и возносить хвалу Аллаху, Который избавил их от сражения с теми, кто мог стать их противником. Одним словом, если лицемеры отказываются сражаться против мусульман и предлагают им мир, то Аллах не позволяет мусульманам воевать против них. К третьей группе относятся люди, которые заботятся о своих интересах и не питают никакого уважения к мусульманам. Эти лицемеры боятся мусульман и хотят получить гарантии безопасности от них и от своего народа. Они не отказываются от неверия и не желают отречься от лицемерия. Стоит им попасть в смуту, как они становятся слепы и опрокидываются с ног на голову, еще больше увязая в неверии и лицемерии. На первый взгляд эта группа лицемеров похожа на вторую группу, но в действительности между ними есть большая разница. Лицемеры, относящиеся ко второй группе, не желают сражаться против правоверных из уважения к ним, а не потому, что они опасаются за свою жизнь. Что же касается этих людей, то они отказываются от сражения с мусульманами, потому что опасаются за свою жизнь, а не из уважения к ним. Более того, если им представится возможность сразиться с правоверными, они непременно воспользуются ею. Поэтому, если мусульмане полностью не уверены в том, что эти лицемеры решили оставить их в покое и не желают сражаться с ними, то им разрешается воевать против них. Вот почему Аллах сказал, что если они не отступят от мусульман, не предложат им мира и не уберут свои руки от оружия, то мусульмане могут хватать их и убивать, где бы те ни были. Аллах предоставил мусульманам очевидный довод против них, ведь они - преступники. Они несправедливо поступают с правоверными, отказываются от мирного сосуществования и не должны упрекать никого, кроме самих себя.