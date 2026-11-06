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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 89
An-Nisa
89
4:89
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ٨٩
وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءًۭ ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًا ٨٩
وَدُّواْ
ﱯ
لَوۡ
ﱰ
تَكۡفُرُونَ
ﱱ
كَمَا
ﱲ
كَفَرُواْ
ﱳ
فَتَكُونُونَ
ﱴ
سَوَآءٗۖ
ﱵﱶ
فَلَا
ﱷ
تَتَّخِذُواْ
ﱸ
مِنۡهُمۡ
ﱹ
أَوۡلِيَآءَ
ﱺ
حَتَّىٰ
ﱻ
يُهَاجِرُواْ
ﱼ
فِي
ﱽ
سَبِيلِ
ﱾ
ٱللَّهِۚ
ﱿﲀ
فَإِن
ﲁ
تَوَلَّوۡاْ
ﲂ
فَخُذُوهُمۡ
ﲃ
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
ﲄ
حَيۡثُ
ﲅ
وَجَدتُّمُوهُمۡۖ
ﲆﲇ
وَلَا
ﲈ
تَتَّخِذُواْ
ﲉ
مِنۡهُمۡ
ﲊ
وَلِيّٗا
ﲋ
وَلَا
ﲌ
نَصِيرًا
ﲍ
٨٩
ﲎ
Ata dëshirojnë që edhe ju të mos besoni sikurse nuk besuan vetë dhe bëheni të njejtë. MOs izininipër miq prej yre deisa ata të shpëngulen (si ju) për hirë të All-llahut, enëse refuzojnë, ataherë kudo që t’i gjeni, kapni dhe mbytni dhe prej tyre mos zini as mik as ndihmës.
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