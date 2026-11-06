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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 87
An-Nisa
87
4:87
الله لا الاه الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا ٨٧
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًۭا ٨٧
ٱللَّهُ
ﱁ
لَآ
ﱂ
إِلَٰهَ
ﱃ
إِلَّا
ﱄ
هُوَۚ
ﱅﱆ
لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ
ﱇ
إِلَىٰ
ﱈ
يَوۡمِ
ﱉ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱊ
لَا
ﱋ
رَيۡبَ
ﱌ
فِيهِۗ
ﱍﱎ
وَمَنۡ
ﱏ
أَصۡدَقُ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
حَدِيثٗا
ﱓ
٨٧
ﱔ
Për All-llahun, që s’ka tjetër pos Tij, pa tjetër Ai do t’ju tubojë në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. E mund të jetë më i vërtetë se All-llahu në thënie?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.