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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 85
An-Nisa
85
4:85
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيية يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ٨٥
مَّن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً حَسَنَةًۭ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةًۭ سَيِّئَةًۭ يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌۭ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقِيتًۭا ٨٥
مَّن
ﲵ
يَشۡفَعۡ
ﲶ
شَفَٰعَةً
ﲷ
حَسَنَةٗ
ﲸ
يَكُن
ﲹ
لَّهُۥ
ﲺ
نَصِيبٞ
ﲻ
مِّنۡهَاۖ
ﲼﲽ
وَمَن
ﲾ
يَشۡفَعۡ
ﲿ
شَفَٰعَةٗ
ﳀ
سَيِّئَةٗ
ﳁ
يَكُن
ﳂ
لَّهُۥ
ﳃ
كِفۡلٞ
ﳄ
مِّنۡهَاۗ
ﳅﳆ
وَكَانَ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
عَلَىٰ
ﳉ
كُلِّ
ﳊ
شَيۡءٖ
ﳋ
مُّقِيتٗا
ﳌ
٨٥
ﳍ
Kush ofrin ndihmë të mirë, do të ketë pjesë nga ajo, dhe kush ofron ndihmë të keqe do të ngarkohet me të. All-llahu është i plotfuqishëm ndaj çdo sendi.
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