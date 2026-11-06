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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 83
An-Nisa
83
4:83
واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا ٨٣
وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌۭ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلَّا قَلِيلًۭا ٨٣
وَإِذَا
ﱺ
جَآءَهُمۡ
ﱻ
أَمۡرٞ
ﱼ
مِّنَ
ﱽ
ٱلۡأَمۡنِ
ﱾ
أَوِ
ﱿ
ٱلۡخَوۡفِ
ﲀ
أَذَاعُواْ
ﲁ
بِهِۦۖ
ﲂﲃ
وَلَوۡ
ﲄ
رَدُّوهُ
ﲅ
إِلَى
ﲆ
ٱلرَّسُولِ
ﲇ
وَإِلَىٰٓ
ﲈ
أُوْلِي
ﲉ
ٱلۡأَمۡرِ
ﲊ
مِنۡهُمۡ
ﲋ
لَعَلِمَهُ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ
ﲎ
مِنۡهُمۡۗ
ﲏﲐ
وَلَوۡلَا
ﲑ
فَضۡلُ
ﲒ
ٱللَّهِ
ﲓ
عَلَيۡكُمۡ
ﲔ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﲕ
لَٱتَّبَعۡتُمُ
ﲖ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲗ
إِلَّا
ﲘ
قَلِيلٗا
ﲙ
٨٣
ﲚ
Madje kur u vjen atyre (munafikëve) ndonjë lajm qetësues (kur fitojnë myslimanët) ose shqetësues (kur dështojnë), ata e përhapin atë, sikurt’ia linin atë (përhapjen lajmit) Pejgamberit dhe përgjefgjësve të tyre, ata do dinin të nxjerrin përfundime (se si do të duhej shpallur). Por sikur të mos ishte dhuntia e All-llahut ndaj jush dhe mëshira e Tij, u, pos një pakice, do të ndiqnit rrugën e djallit.
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