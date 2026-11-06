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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 81
An-Nisa
81
4:81
ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طايفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ٨١
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌۭ فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨١
وَيَقُولُونَ
ﱏ
طَاعَةٞ
ﱐ
فَإِذَا
ﱑ
بَرَزُواْ
ﱒ
مِنۡ
ﱓ
عِندِكَ
ﱔ
بَيَّتَ
ﱕ
طَآئِفَةٞ
ﱖ
مِّنۡهُمۡ
ﱗ
غَيۡرَ
ﱘ
ٱلَّذِي
ﱙ
تَقُولُۖ
ﱚﱛ
وَٱللَّهُ
ﱜ
يَكۡتُبُ
ﱝ
مَا
ﱞ
يُبَيِّتُونَۖ
ﱟﱠ
فَأَعۡرِضۡ
ﱡ
عَنۡهُمۡ
ﱢ
وَتَوَكَّلۡ
ﱣ
عَلَى
ﱤ
ٱللَّهِۚ
ﱥﱦ
وَكَفَىٰ
ﱧ
بِٱللَّهِ
ﱨ
وَكِيلًا
ﱩ
٨١
ﱪ
Dhe thonë: “jemi” Të bindur”. E kur largohen prej teje, një grup prej tyre (natën) planifikon diçka tjetër nga ajo që u thua ti. All-llahu shënon atë që e ndryshojnë. Mos u vë veshin atyre e mbështetu All-llahut.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.