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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 80
An-Nisa
80
4:80
من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ٨٠
مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًۭا ٨٠
مَّن
ﱁ
يُطِعِ
ﱂ
ٱلرَّسُولَ
ﱃ
فَقَدۡ
ﱄ
أَطَاعَ
ﱅ
ٱللَّهَۖ
ﱆﱇ
وَمَن
ﱈ
تَوَلَّىٰ
ﱉ
فَمَآ
ﱊ
أَرۡسَلۡنَٰكَ
ﱋ
عَلَيۡهِمۡ
ﱌ
حَفِيظٗا
ﱍ
٨٠
ﱎ
Kush i bindet Pejgamberit, ai i është bindur All-llahut, e kush e refuzon, Ne nuk të dërguam roje kundër tyre.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid nuk është i disponueshëm për vargun aktual.