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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 77
An-Nisa
77
4:77
الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ٧٧
أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا۟ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةًۭ ۚ وَقَالُوا۟ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ قَرِيبٍۢ ۗ قُلْ مَتَـٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌۭ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧
أَلَمۡ
ﱸ
تَرَ
ﱹ
إِلَى
ﱺ
ٱلَّذِينَ
ﱻ
قِيلَ
ﱼ
لَهُمۡ
ﱽ
كُفُّوٓاْ
ﱾ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﱿ
وَأَقِيمُواْ
ﲀ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲁ
وَءَاتُواْ
ﲂ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﲃ
فَلَمَّا
ﲄ
كُتِبَ
ﲅ
عَلَيۡهِمُ
ﲆ
ٱلۡقِتَالُ
ﲇ
إِذَا
ﲈ
فَرِيقٞ
ﲉ
مِّنۡهُمۡ
ﲊ
يَخۡشَوۡنَ
ﲋ
ٱلنَّاسَ
ﲌ
كَخَشۡيَةِ
ﲍ
ٱللَّهِ
ﲎ
أَوۡ
ﲏ
أَشَدَّ
ﲐ
خَشۡيَةٗۚ
ﲑﲒ
وَقَالُواْ
ﲓ
رَبَّنَا
ﲔ
لِمَ
ﲕ
كَتَبۡتَ
ﲖ
عَلَيۡنَا
ﲗ
ٱلۡقِتَالَ
ﲘ
لَوۡلَآ
ﲙ
أَخَّرۡتَنَآ
ﲚ
إِلَىٰٓ
ﲛ
أَجَلٖ
ﲜ
قَرِيبٖۗ
ﲝﲞ
قُلۡ
ﲟ
مَتَٰعُ
ﲠ
ٱلدُّنۡيَا
ﲡ
قَلِيلٞ
ﲢ
وَٱلۡأٓخِرَةُ
ﲣ
خَيۡرٞ
ﲤ
لِّمَنِ
ﲥ
ٱتَّقَىٰ
ﲦ
وَلَا
ﲧ
تُظۡلَمُونَ
ﲨ
فَتِيلًا
ﲩ
٧٧
ﲪ
A nuk i vure re ata të cilëve iu pate thënë: “ndalni duart tuaja jepne zeqatin!” E kur iu bë atyre obligim lufta, që një grup prej tyre u frikësoheshin njerëzvesiç është frika ndaj All-llahut, e edhe më fort. Thonin: “Zoti ynë, pse na e bëre obligim luftën? Sikur të na e kishe shtyrë deri nënjë afat të afërt!” Thuaju: “Përjetimi ikësaj bote është pak, e për atë që është i devotshëm, bota tjetër është shumë më e dobishme. Nuk do t’ju bëhet pa drejtë as sa fija.
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