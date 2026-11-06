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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 75
An-Nisa
75
4:75
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هاذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ٧٥
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّۭا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥
وَمَا
ﱁ
لَكُمۡ
ﱂ
لَا
ﱃ
تُقَٰتِلُونَ
ﱄ
فِي
ﱅ
سَبِيلِ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ
ﱈ
مِنَ
ﱉ
ٱلرِّجَالِ
ﱊ
وَٱلنِّسَآءِ
ﱋ
وَٱلۡوِلۡدَٰنِ
ﱌ
ٱلَّذِينَ
ﱍ
يَقُولُونَ
ﱎ
رَبَّنَآ
ﱏ
أَخۡرِجۡنَا
ﱐ
مِنۡ
ﱑ
هَٰذِهِ
ﱒ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﱓ
ٱلظَّالِمِ
ﱔ
أَهۡلُهَا
ﱕ
وَٱجۡعَل
ﱖ
لَّنَا
ﱗ
مِن
ﱘ
لَّدُنكَ
ﱙ
وَلِيّٗا
ﱚ
وَٱجۡعَل
ﱛ
لَّنَا
ﱜ
مِن
ﱝ
لَّدُنكَ
ﱞ
نَصِيرًا
ﱟ
٧٥
ﱠ
ç’keni që nuk luftoni për Zotin dhe për (t’i shpëtuar) të paaftit: nga burrat, nga gratë e nga fëmijët, të cilët luten: “Zoti ynë! nxirrna nga ky fshat (Meka), banorët e të cilit janë mizorë. Jepna nga ana Jote shpëtim e ndihmë!”
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