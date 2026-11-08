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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 162
An-Nisa
162
4:162
لاكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمومنون بالله واليوم الاخر اولايك سنوتيهم اجرا عظيما ١٦٢
لَّـٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٦٢
لَّٰكِنِ
ﲿ
ٱلرَّٰسِخُونَ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلۡعِلۡمِ
ﳂ
مِنۡهُمۡ
ﳃ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﳄ
يُؤۡمِنُونَ
ﳅ
بِمَآ
ﳆ
أُنزِلَ
ﳇ
إِلَيۡكَ
ﳈ
وَمَآ
ﳉ
أُنزِلَ
ﳊ
مِن
ﳋ
قَبۡلِكَۚ
ﳌﳍ
وَٱلۡمُقِيمِينَ
ﳎ
ٱلصَّلَوٰةَۚ
ﳏﳐ
وَٱلۡمُؤۡتُونَ
ﳑ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﳒ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﳓ
بِٱللَّهِ
ﳔ
وَٱلۡيَوۡمِ
ﳕ
ٱلۡأٓخِرِ
ﳖ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳗ
سَنُؤۡتِيهِمۡ
ﳘ
أَجۡرًا
ﳙ
عَظِيمًا
ﳚ
١٦٢
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Por ata, prej tyre që kanë thesar të diturisë, dhe besimtarët, besojnë atë që tu shpallty dhe atë që u shpall para teje, besojnë edhe ata që e falin namazin dhe japin zeqatim dhe besimtarët në All-llahun e në jetën e ardhshme. Të tillëve do t’u japim shpërblim të madh.
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