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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 159
An-Nisa
159
4:159
وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ١٥٩
وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِۦ قَبْلَ مَوْتِهِۦ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًۭا ١٥٩
وَإِن
ﲐ
مِّنۡ
ﲑ
أَهۡلِ
ﲒ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
لَيُؤۡمِنَنَّ
ﲕ
بِهِۦ
ﲖ
قَبۡلَ
ﲗ
مَوۡتِهِۦۖ
ﲘﲙ
وَيَوۡمَ
ﲚ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﲛ
يَكُونُ
ﲜ
عَلَيۡهِمۡ
ﲝ
شَهِيدٗا
ﲞ
١٥٩
ﲟ
Nuk ka asnjë nga ithtarët e librit vetëm se ka për t’i besuar atij (Isait) para vdekjes së vet, e në ditën e gjykimit ai dëshmon kundër tyre.
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