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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 158
An-Nisa
158
4:158
بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ١٥٨
بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًۭا ١٥٨
بَل
ﲆ
رَّفَعَهُ
ﲇ
ٱللَّهُ
ﲈ
إِلَيۡهِۚ
ﲉﲊ
وَكَانَ
ﲋ
ٱللَّهُ
ﲌ
عَزِيزًا
ﲍ
حَكِيمٗا
ﲎ
١٥٨
ﲏ
Përkundrazi, All-llahu e ngriti atë pranë Vetes. All-llahu është i poltfuqishëm, i dijshëm.
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Tafsir Fathul Majid
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