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Tafsir Fathul Majid Tefsir: An-Nisa Aja 151
An-Nisa
151
4:151
اولايك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ١٥١
أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ حَقًّۭا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًۭا مُّهِينًۭا ١٥١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱸ
هُمُ
ﱹ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱺ
حَقّٗاۚ
ﱻﱼ
وَأَعۡتَدۡنَا
ﱽ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﱾ
عَذَابٗا
ﱿ
مُّهِينٗا
ﲀ
١٥١
ﲁ
Të tillët lanë jobesimtarët e vërtetë; e Ne kemi përgatitur dënim të fortë e nënçmues për jobesimtarët.
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Tafsir Fathul Majid
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